Il creatore di Willy’s Chocolate Experience, l’evento disastroso a tema La fabbrica di cioccolato che si è svolto a Glasgow a fine febbraio, ha finalmente rilasciato le prime dichiarazioni alla stampa.

Durante un’intervista con il Sunday Times, il proprietario della società House of Illuminati Billy Coull ha ammesso che “non si aspettava assolutamente” tutta l’attenzione ricevuta dal fiasco e che “sulla carta sembrava bello“.

Ha poi pubblicato un lungo post di scuse sulla pagina della sua società. “Mi dispiace davvero” ha scritto. “È importante per me sottolineare che l’organizzazione e le decisioni relative a questo evento sono state solamente una mia responsabilità. Voglio chiarire che chiunque sia stato assunto esternamente o ha fornito assistenza non è affiliato a me o alla compagnia“.

Ha inoltre annunciato che gli 850 pagamenti dei clienti insoddisfatti saranno rimborsati per “dimostrare il mio impegno nel sistemare le cose per tutte le persone coinvolte“.

Qualche giorno fa, l’Independent ha intervistato uno degli attori scelti per interpretare Willy Wonka, che ha tratteggiato una situazione dietro le quinte decisamente desolante. Ha infatti raccontato di esser stato assunto all’ultimo minuto e che il copione che gli era stato mandato era composto da “15 pagine di sciocchezze scritte con l’intelligenza artificiale“.

L’organizzatore di Willy’s Chocolate Experience, che si definisce “un autore emergente”, ha in effetti utilizzato l’IA per scrivere ben 17 “romanzi” in vendita su Amazon. Uno dei libri, intitolato Operation Inculation, è descritto come “un viaggio cospirazionista nelle verità sui vaccini”. Tutti i libri hanno pessime recensioni da parte di chi si è accorto che sono stati scritti con ChatGPT.

