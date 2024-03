Continua a tenere banco l’incredibile fiasco della Willy’s Chocolate Experience, un evento organizzato lo scorso weekend a Glasgow (Scozia) da un’agenzia chiamata House of Illuminati che è diventato virale quando i visitatori hanno condiviso immagini e video sui social. L’evento è stato cancellato e l’agenzia ha promesso rimborsi (i biglietti costavano fino a 35 sterline), ma nel frattempo è diventato una fabbrica di meme. Alcuni dei figuranti hanno così preso la parola, spiegando il loro punto di vista su cosa è successo. L’altro giorno ha parlato l’attore che interpretava Willy Wonka, ora tocca alla “triste Umpa Lumpa” la cui immagine è diventata virale scatenando l’ilarità dei social (e una valanga di meme).

A Bar at the Folies-Bergère/ A Bar at the Glasgow Willy Wonka Experience pic.twitter.com/YkxKpEiIbR

Si chiama Kirsty Paterson, e in realtà esistono un mucchio di immagini che la ritraggono in atteggiamenti ben più allegri e giocosi rispetto a quell’unica foto che ha fatto il giro del mondo:

Justice for Kirsty Paterson. This queen did her best with those kids despite the shit show she was in ❤️ https://t.co/qiB69JyXya pic.twitter.com/KvAKhjvzYw

Vulture l’ha rintracciata e l’ha intervistata. Giocoliera, mangiafuoco e insegnante di yoga, lavora anche nell’intrattenimento per bambini e alla rivista ha raccontato di aver trovato l’ingaggio su Indeed:

Era su Indeed. Non cerco abitualmente i miei lavori da attrice su Indeed, ma mi sono detta: e va bene. Onestamente ero un po’ scettica, perché non c’era di mezzo un’agenzia. Offrivano 500 sterline per due giorni di lavoro, quindi ho accettato.

Paterson ha capito che qualcosa non andava quando si è recata alle prove costume venerdì:

Sono rimasta scioccata, onestamente. Non mi aspettavo una cosa simile. Sembrava ci fosse in ballo una produzione, ma non era finita, era all’inizio. Era la prima volta che incontravo gli altri attori, non mi era mai capitato di ricevere uno script la sera prima. Continuavano a dirmi: potete tranquillamente improvvisare. La cosa mi ha insospettito, perché solitamente quando scrivi una sceneggiatura ne vai fiero, no? Ho pensato fosse stata scritta con un’intelligenza artificiale, ma a quel punto avevo già firmato il contratto.

L’attrice era convinta che la produzione avrebbe lavorato di notte pur di arrivare all’apertura in maniera almeno accettabile, ma così non è stato:

Il sabato mattina la situazione era esattamente la stessa. Mi sono detta: non so se voglio partecipare davvero a questa cosa. Ma avevo firmato il contratto, inoltre non volevo deludere i bambini che sarebbero venuti. Sapevo sarebbe stato sconvolgente, ma so anche di essere brava in ciò che faccio, quindi mi sono detta: se posso fare qualcosa di buono… A quel punto ci avevano già dato i costumi, erano totalmente inadeguati, sembravano di seconda mano. Non c’era makeup, non c’era nulla. Non mi è mai capitato nulla di simile.

Paterson parla poi della famigerata immagine che è diventata virale:

Non mi somiglia nemmeno! Quando è uscita, mi sono detta: beh, almeno le persone non mi riconosceranno, forse me la posso cavare… E invece no, è diventata virale in tutto il mondo. In quel momento esatto ci avevano detto di lasciar perdere il copione. C’era questa “stanza delle caramelle gommose”, ma le caramelle erano finite. Le stavo già razionando, dandone tre per ciascun bambino, ed ero generosa. Volevo che i bambini avessero tutte le caramelle. Le avevamo finite, e le persone continuavano ad arrivare. È stato così umiliante! Ho iniziato ad arrabbiarmi. L’altro Umpa Lumpa è arrivato e ho detto “Dove sono tutti? Perché sono stato lasciato da solo?!” Sapete quando dicono “io che guardo la mia vita”? Ecco, quella ero io che guardavo la mia vita. Ora mi viene da ridere, ma ero furiosa per i bambini e i loro genitori. Sapevo che la gente aveva speso molti soldi. A un certo punto me ne sono andata. Ma qualcuno aveva già fatto una foto di me!

Non mentirò: è veramente tanto da sopportare. Posso riderci sopra, ma il problema è che è anche molto imbarazzante per il mio lavoro, e spero che non lo comprometta. Sembra una foto ritoccata. Ovviamente, essendo una foto orribile, le persone hanno scritto commenti orribili, dicendo che sembro una che si fa di metanfetamine. Ma so di avere un aspetto diverso da quello.