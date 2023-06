Al recente Festival di Cannes, Wim Wenders non ha solo presentato in Concorso Perfect Days (LEGGI LA RECENSIONE) ma anche, tra le Proiezioni speciali, Anselm, documentario in 3D sull’artista Anselm Kiefer. In un’intervista con Variety, il regista ha spiegato cosa ama di questo formato, con cui ha già girato Pina e Ritorno alla vita. Ecco le sue parole:

In alcuni film si potrebbe anche essere cerebralmente morti, perché l’attività cerebrale è minima. Col 3D, invece, l’intero cervello è acceso. Alcune parti del cervello lavorano per stabilire lo spazio, cosa che fai tu stesso: ricevi due immagini separate sullo schermo e il tuo cervello le mette insieme, proprio come fai nella vita con i tuoi due occhi. Quindi, il cervello è molto attivo, ma anche altre parti del cervello sono attive: si è emotivamente più coinvolti perché si è più ‘lì’. Al cinema ci abituiamo al fatto che tutto è lì sullo schermo e noi siamo qui, davanti a lui, ma non siamo lì. Col 3D, invece, si è lì. E all’improvviso si attivano furiosamente molti istinti che non si attivano se si guarda Fast X. Beh, in quei film potrebbe esserci più adrenalina, ovviamente, ma il cervello è meno “coinvolto”.

