Sono da poco iniziate le riprese del sequel di Winnie the Pooh: Blood and Honey.

Il profilo Twitter del progetto ha diffuso in rete un primo scatto dal dietro le quinte che svela il nuovo volto del personaggio di Christopher Robin.

Christopher Robin will discover the horrifying truth. #winniethepoohbloodandhoney2 now shooting. 🍯 🐝 🩸 pic.twitter.com/UuiPKULGhD — Winnie-the-Pooh: Blood and Honey (@poohbandh) September 3, 2023

Cinemax si occuperà di distribuire il film in Messico e America Latina, la Plaion in Germania e in Italia, Crome Films in Francia, Movie Company nei Paesi Bassi, Njuta Films nei Paesi della Scandinavia, Voxell Films in Russia, la Umbrella in Australia e Nuova Zelanda, Phoenicia in Medio Oriente, la BG Film in Turchia, la AV-Jet a Taiwan e la PictureWorks in India.

Rhys Frake-Waterfield è nuovamente coinvolto nel progetto come sceneggiatore e regista. Waterfield e Scott Jeffrey produrranno attraverso la Jagged Edge Productions.

FONTE: Winnie-the-Pooh: Blood and Honey

