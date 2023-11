Con un’intervista esclusiva sull’Hollywood Reporter direttamente dall’American Film Market, il regista Rhys Frake-Waterfield e il produttore Scott Jeffrey hanno mostrato la prima immagine ufficiale del nuovo look che avrà il protagonista di Winnie the Pooh: Blood and Honey 2, svelando anche alcuni dettagli dell’atteso slasher.

Il primo film, costato meno di centomila dollari, può considerarsi decisamente un successo, avendo incassato circa 6 milioni di dollari nelle sale cinematografiche di tutto il mondo (da che era nato inizialmente come progetto per lo streaming), anche grazie a una serie di notizie virali (dal bando dai cinema di Hong Kong per motivi politici all’insegnante che ha mostrato per sbaglio il film ai bambini della sua classe).

Inutile dire, quindi, che dare il via libera a un sequel (oltre che a una serie di altri slasher ispirati a Bambi, Peter Pan e altri personaggi delle fiabe) sia stata l’unica mossa logica da fare.

Per questo seguito, il budget è stato innalzato di dieci volte, e le riprese si sono concluse a settembre. Il cast incluse Simon Callow, e per i trucchi prostetici e di makeup è stato coinvolto un team di professionisti, con molti più effetti speciali e azione del primo film: l’idea è di far uscire questo seguito al cinema il 14 febbraio 2024. E il piano è di continuare a fare dei sequel di fattura sempre migliore, ampliando nel frattempo il franchise ad altri personaggi.

Il nuovo mostro, come potete vedere nella foto, è molto diverso dal primo. Frake-Waterfield spiega che il costume del primo mostro era costato meno di 800 dollari, mentre per il secondo il budget è stato alzato:

Solo il trucco prostetico per le creature ci è costato circa ventimila dollari. È una differenza sostanziale. Ma ne vale la pena, perché è la creatura che volevamo. È per questo che le persone guardano gli horror. È costato 10/15 volte più del costume originale.

Il regista ha confermato che a gennaio girerà Bambi: The Reckoning, e ad aprile Peter Pan’s Neverland Nightmare, in cui Campanellino sarà… dipendente da polvere di fate.

Ricordiamo che in Italia è Plaion a distribuire il film.

