Il sequel dello slasher Winnie the Pooh: Blood and Honey entrerà in produzione questo autunno, con un budget superiore rispetto al primo film.

Da Cannes (via Hollywood Reporter) arriva ora la notizia che la pellicola ha già trovato vari distributori nel mondo.

Cinemax si occuperà di distribuire il film in Messico e America Latina, la Plaion in Germania e in Italia, Crome Films in Francia, Movie Company nei Paesi Bassi, Njuta Films nei Paesi della Scandinavia, Voxell Films in Russia, la Umbrella in Australia e Nuova Zelanda, Phoenicia in Medio Oriente, la BG Film in Turchia, la AV-Jet a Taiwan e la PictureWorks in India.

Rhys Frake-Waterfield è nuovamente coinvolto nel progetto come sceneggiatore e regista. Waterfield e Scott Jeffrey produrranno attraverso la Jagged Edge Productions.

