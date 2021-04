La Disney ha realizzato una nuova serie di peluche della linea nuiMOs dedicati ad alcuni dei protagonisti dell’amato franchise di

I peluche presentano Pooh, Tigro, Pimpi e Ih-Oh con degli outfit moderni, giovanili e acquistabili anche separatamente. Tutti i prodotti sono disponibili per l’acquisto sullo ShopDisney.

Ecco un’immagine dei peluche:

Qua sotto trovate la descrizione dell’ultimo film animato di Winnie the Pooh approdato nelle sale nel 2011, ovvero Nuove avventure nel Bosco dei 100 Acri:

La prima avventura di Pooh sul grande schermo realizzata dallo staff di animatori Disney in oltre 35 anni. Quando il povero Ih-Oh perde la coda, il Gufo Uffa spedisce l’intera squadra – Pooh, Tigro, Tappo, Pimpi, Cangu e Ro – in un viaggio avventuroso per soccorrere l’asinello e salvare Christopher Robin dal misterioso Backson. Una giornata movimentata per un orsetto che era solo alla ricerca di un po’ di miele!

Ricordiamo che negli anni il franchise Disney ha generato ben 10 lungometraggi animati, tre serie tv e sei cortometraggi. Pooh è apparso anche in due film in live action: Vi presento Christopher Robin (Goodbye Christopher Robin) e in Ritorno al Bosco dei 100 Acri.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: ComicBook.com