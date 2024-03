Nella versione originale di Wish, ultimo film d’animazione Disney, l’attore Harvey Guillén (What We Do in the Shadows) doppia Gabo, amico della protagonista. In un’intervista con CB, quest’ultimo ha raccontato il suo rapporto con la storica compagnia e cosa lo ha attratto dalla pellicola.

Ecco le sue parole:

Assolutamente [ero un fan Disney da piccolo]. Voglio dire, crescendo è stata la mia passione. Adoravo i film Disney. Stavo pensando che quelli che hanno sempre significato molto per me sono Peter Pan e La Sirenetta. Ho incontrato Jodi Benson [doppiatrice originale di Ariel nel film animato, ndr.] per la prima volta, non molto tempo fa, e le ho detto: “Sono cresciuta ascoltandoti cantare più e più volte“. E il fatto che mi sia stato chiesto di partecipare [a Wish], per celebrare il 100° [anniversario della Disney], mi ha fatto impazzire.

Non mi importava cosa dovessi fare. Pensavo: “Saluterò e poi me ne andrò o farò qualsiasi cosa mi sia richiesta nella scena“. Quindi è stato davvero un piacere interpretare Gabo e fare parte [di Wish], e reinventare quell’idea con Biancaneve e i sette nani, e Gabo/Brontolo, quell’idea era davvero forte. Ed è una storia fantastica. È una nuova versione della storia di una ragazza che rappresenta, credo, ciò che tutti aspiriamo a essere. Che pensa alla comunità, che vuole il meglio per tutti, che aiuta le persone a realizzare i loro desideri. Una bella fonte di ispirazione. Quello che mi piace è che sento che questo rappresenta, si spera, molti di noi ora. Abbiamo il nostro nucleo familiare che abbiamo scelto, dove c’è un po’ di tutto. Con Gabo c’è qualcuno che è realista ed è molto concreto sulla vita… ma abbiamo bisogno di un amico. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci dica: “Non voglio disilluderti, ma la realtà è questa“.