Wish, uscito il 21 dicembre al cinema, celebra il centesimo anniversario della Disney. Tra i doppiatori in lingua originale troviamo Ariana DeBose nei panni della protagonista, Chris Pine, Alan Tudyk, Victor Garber, Evan Peters e Harvey Guillén che presta voce a Gabo.

Intervistato da ComicBook quest’ultimo ha espresso il desiderio di vedere prima o poi una principessa queer in un film Disney.

Penso che stiano facendo progressi nella giusta direzione. Penso che sia difficile ricostruire una ruota che è già stata in movimento per un po’, ed è difficile pensare a una nuova direzione, specialmente considerando la situazione attuale del mondo, ma credo che stiano facendo del loro meglio. E a volte queste cose richiedono tempo, sono ottimista. E come hai detto, se arrivasse una principessa queer, sarebbe fantastico.

Continua:

Penso che siamo nel momento in cui potenzialmente potrebbe accadere. E potrebbe diventare realtà. È solo che, come ho detto, ci vuole tempo per cose del genere. La rappresentazione ha impiegato così tanto tempo solo nel cinema in generale, con ogni studio e ogni azienda. E quindi ci è voluto tutto questo tempo per arrivare fin qui, ma guarda quanto siamo progrediti.