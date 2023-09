Wish

In vista dell’uscita di Wish, il nuovo film Walt Disney Animation Studios di Natale che arriverà il 21 dicembre nelle sale italiane, i registi Chris Buck e Fawn Veerasunthorn hanno parlato della loro ultima fatica con Entertainment Weekly.

I due hanno svelato che la pellicola sarà ricca di riferimenti ai classici Disney e non solo.

Ecco un estratto dall’intervista:

Buck: Il film ne è pieno. Stiamo stilando una lista e non saprei diversi quanto è lunga. Ogni reparto inserisce dei dettagli e ce ne sono alcuni di cui non siamo ancora a conoscenza. Veerasunthorn: L’obiettivo era rendere questo film un’illustrazione in movimento. Ogni inquadratura è un dipinto. Quando mettete pausa, potete notare che non abbiamo applicato molte sfocature di movimento, neanche sullo sfondo. Buck: Volevamo realizzare un film che potesse celebrare la gioia della Disney per i fan. Parliamo di cento anni di storia. Il pubblico della Disney ci ha permesso di arrivare fin qui sostenendoci continuamente..

In Wish, la brillante sognatrice Asha esprime un desiderio così potente che viene accolto da una forza cosmica, una piccola sfera di sconfinata energia chiamata Star. Insieme, Asha e Star affrontano un nemico formidabile – il sovrano di Rosas, Re Magnifico – per salvare la sua comunità e dimostrare che quando la volontà di un umano coraggioso si unisce alla magia delle stelle, possono accadere cose meravigliose.

La pellicola sarà al cinema il 21 dicembre.

