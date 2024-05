Wolf Man, film di Leigh Whannell in arrivo a gennaio, prosegue il “monster universe” della Blumhouse inaugurato con L’uomo invisibile nel 2020. In origine, la pellicola avrebbe dovuto fare parte di un altro franchise: il Dark Universe della Universal inaugurato nel 2017 con La mummia, rivelatosi un flop al botteghino tale da far arenare il progetto.

In un’intervista con ScreenRant, al produttore Ken Kao è stato chiesto se Wolf Man conterrà dei collegamenti con il Dark Universe ormai defunto. Ecco le sue parole:

Per avere una risposta chiara su questo punto, probabilmente dovreste sentire le autorità della Universal. Questo è davvero al di sopra delle mie possibilità. Ma da esterno, direi che il Dark Universe di La mummia, secondo il mio modesto parere, sembrava essere una reazione a ciò che stava accadendo con tutte le cose dei supereroi, l’UCM e il DCU. E sappiamo che si è parlato molto di quello che è successo nell’ultimo anno o giù di lì. Credo che [quello di Wolf Man] si possa definire un approccio più simile a quello di Joker. A mio parere, soprattutto se si tratta di opere a budget contenuto, come la Blumhouse è davvero brava a fare, [ha] molto più senso. Quindi [Joker] è un buon manuale.

Inizialmente doveva essere Ryan Gosling a interpretare il protagonista di Wolf Man, ma poi il ruolo è passato a Christopher Abbott. Gosling (che inizialmente doveva recitare con Derek Cianfrance alla regia) rimarrà coinvolto come produttore esecutivo assieme a Ken Kao, Bea Sequeira e Mel Turner e la loro Motel Movies. Alla sceneggiatura Whannell, Corbett Tuck, Lauren Schuker Blum e Rebecca Angelo. Nel cast anche Julia Garner e Sam Jaeger.

