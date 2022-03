Da diverso tempo, il nome diviene accostato online a quello di, il celeberrimo mutante della Marvel impersonato sul grande schermo per quasi venti anni da Hugh Jackman.

Qualche anno fa, ad esempio, aveva commentato questo fantacasting spiegando “Sì, ci sarà un nuovo lungometraggio dedicato a Wolverine che comincerà con Hugh Jackman che viene messo in lavatrice e quando ne esce ha le mie sembianze”.

Ebbene, nel corso del tempo, questo fantacasting non ha sicuramente perso di vigore e intensità tanto che lo stesso Daniel Radcliffe, dalla premiere di The Lost City (GUARDA IL TRAILER) tenutasi al SXSW (via Comic Book), è tornato a parlare della possibilità d’interpretare Wolverine. Il protagonista della saga di Harry Potter ha spiegato di apprezzare molto il fatto che svariate persone desiderino vedere uno Wolverine con una stazza più simile a quella che il personaggio aveva nei fumetti della Marvel spiegando:

Accade davvero tante volte che la gente mi avvicina per dirmi “Ehy amico, ho saputo di Wolverine, è una cosa tosta”. Ma no, io non so nulla a riguardo. Della serie che apprezzo davvero davvero quando qualcuno afferma “Wolverine è basso nei fumetti, dovreste ingaggiare un attore non troppo alto per interpretarlo”. Ma sinceramente non mi ci vedo, non penso che potrebbero passare da Hugh Jackman a me. Ma chi può dirlo? Dimostrami che sbaglio, Marvel!

Appelli alla Marvel di Daniel Radcliffe a parte, i piani di Kevin Feige e soci per Wolverine non sono ancora noti a livello pubblico. Sappiamo che il regista di Free Guy e The Adam Project Shawn Levy dirigerà Deapool 3 e che lo stesso filmmaker ha detto di essere deciso a riunire in un unico film Ryan Reynolds e Hugh Jackman, quindi chissà che il terzo film del Mercenario Chiacchierone non possa – se non riportare la star australiana nei panni di Logan – almeno andare a ironizzare chissà come sull’argomento.