Il nome di(Rocketman, Kingsman) non è nuovo nel contesto di un possibile casting di Wolverine per un ipotetico cinecomic dedicato all’iconico mutante della Marvel.

E proprio in una recente intervista a BBC’s The One Show l’attore ha parlato delle speculazioni sul suo presunto collegamento al personaggio:

Non c’è niente di vero. Ovviamente sarebbe davvero eccitante, ma non lo so.

Quando poi gli è stato chiesto se interpreterebbe l’amato mutante ha dichiarato:

Sì certo. È come interpretare James Bond. Sarebbe eccitante vestire quel ruolo in cui reciti per un così vasto pubblico. Quei film sono i più visti al mondo. È una grande parte dell’emozione. Ma non c’è nulla di vero. Molto lusingato però.

Cosa ne pensate? A voi piacerebbe vedere la star di Kingsman nei panni dell’iconico mutante della Marvel? Se volete e se siete abbonati a BadTaste+, potete dire la vostra nei commenti qua sotto.