Wonder Woman 1984

stava per avere un altro villain prima di Maxwell Lord: lo ha svelato Geoff Johns in uno dei contenuti speciali del film incentrato sulla lavorazione del progetto di Patty Jenkins.

Come rivelato da Johns:

Abbiamo preso in considerazione inizialmente l’idea di usare il Duca dell’Inganno, ma poi ci siamo resi conto che avevamo già usato un Dio nel primo film con il Dio della Guerra. Non volevamo essere ripetitivi.

In un’intervista con Vanity Fair, Gal Gadot ha poi svelato che una delle sue ispirazioni per la sua Diana Prince è stata un’altra donna con lo stesso nome, scomparsa alcuni anni fa: Diana Spencer.

Gadot ha spiegato che la visione di un documentario sulla Principessa Diana è stata per lei illuminante:

C’era una parte in cui dicevano che era piena di compassione, sempre attenta alle persone. E in quel momento pensai: “Ding, ding, ding”. La nostra Wonder Woman dovrebbe essere così.

Wonder Woman 1984 è uscito al cinema a Natale negli Stati Uniti, in Italia in digitale a febbraio. Questa la sinossi ufficiale:

Un rapido balzo fino agli anni ’80 nella nuova avventura per il grande schermo di Wonder Woman, che si troverà ad affrontare un nemico del tutto nuovo: The Cheetah.

Nel cast del film film compaiono Gal Gadot nei panni di Diana Prince, Kristen Wiig nel ruolo della super cattiva Cheetah, e Pedro Pascal. Chris Pine fa ritorno al suo ruolo di Steve Trevor. Nel cast anche Ravi Patel, Natasha Rothwell e Soundarya Sharma.

A far compagnia alla regista dietro la macchina da presa, il direttore della fotografia Matthew Jensen, la scenografa candidata all’Oscar® Aline Bonetto (“Amélie”) e la costumista premio Oscar® Lindy Hemming (“Topsy-Turvy”). Il montatore candidato all’Oscar®, Richard Pearson (“United 93”) si occuperà del montaggio del film.

Tra i luoghi per le riprese la produzione ha scelto Washington, D.C., Alexandria, Virginia oltre a Regno Unito, Spagna e Isole Canarie.

“Wonder Woman 1984” è ispirato al personaggio creato da William Moulton Marston e pubblicato nei fumetti dalla DC Entertainment. Il film sarà distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures, una compagnia della Warner Bros. Entertainment.

