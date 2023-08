Gal Gadot non ha ancora chiuso con il ruolo di Wonder Woman. Dopo una serie di apparizioni in Shazam! Furia degli dei e The Flash, l’attrice tornerà a interpretare la supereroina in un nuovo film.

Durante la promozione del film Netflix Heart of Stone, l’attrice ha infatti parlato dei piani per il futuro del personaggio: “Adoro interpretare Wonder Woman” ha spiegato a Comicbook. “È un ruolo che ho così a cuore. Da quello che ho sentito da James [Gunn] e Peter [Safran] è che svilupperemo Wonder Woman 3 insieme“.

Qualche mese fa era arrivata la notizia che Wonder Woman 3 era stato cestinato a causa dei disaccordi tra i DC Studios e Patty Jenkins. Dalle parole di Gadot si intuisce che l’intenzione è di ripartire da zero nello sviluppo del progetto.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

