Durante gli impegni stampa per, il produttore Charles Roven ha rilasciato un brevissimo aggiornamento sullo status dei lavori relativi a, il terzo film del franchise con Gal Gadot che verrà diretto nuovamente da Patty Jenkins.

A ComicBook dice:

Stiamo cominciando a mettere insieme qualcosa. Ci stiamo muovendo in una direzione ed è qualcosa che vogliamo davvero realizzare.

Charles Roven, oltre ad aver prodotto la Trilogia di Batman di Christopher Nolan ha realizzato anche Man of Steel, Batman v Superman, Justice League, Suicide Squad, e, ovviamente anche Wonder Woman e relativo seguito, Wonder Woman 1984.

Per quel che riguarda Patty Jenkins ricordiamo che il prossimo impegno nell’agenda della regista non sarà Wonder Woman 3, bensì Star Wars: Rogue Squadron. Lo ha recentemente rivelato lei stessa:

Adoro tutti e tre i progetti che ho in agenda ora come ora. Star Wars: Rogue Squadron sarà il mio prossimo progetto e sono anche molto emozionata per Wonder Woman 3. I libri di Michael Stackpole, i videogiochi, c’è una storia grande e incredibile da onorare. E, allo stesso tempo, deve anche essere resa adatta a una nuova epoca, perché la nostra sarà una storia nuova che cercherà di fondere il meglio di ogni cosa per dare vita a un gran film di piloti e combattimenti aerei, una cosa che ho sempre desiderato fare. È davvero una grande miscela di cose che stiamo cercando di mettere insieme facendo sì che sia comunque una storia semplice. C’è una notevole pressione, ma d’altronde è stato così anche con Wonder Woman quindi non è che sia una una sensazione del tutto nuova per me.

The Suicide Squad – Missione Suicida sarà nei cinema italiani dal 5 agosto.

