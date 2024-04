In una nuova intervista per Yahoo Entertainment, Lynda Carter ha parlato del suo cammeo come Asteria in Wonder Woman 1984, dichiarando che sarebbe volentieri tornata per il ruolo se la Warner avesse dato il via libera a Wonder Woman 3.

“Quello che Patty aveva in mente per il terzo capitolo era qualcosa di veramente interessante, riguardo tematiche veramente importanti, non si trattava del tipico film di supereroi” ha commentato l’attrice, prima di aggiungere:

Non penso che lo realizzeranno mai se non ci sarà abbastanza pressione da parte dei fan. Non credo proprio che abbiano intenzione di realizzarlo e non capisco il perché visto che secondo me Wonder Woman è un personaggio diverso da tutti gli altri: non è solo una supereroina, il suo scopo principale è sempre cercare la soluzione più pacifica, non usa la forza da subito se non necessaria e non è aggressiva per il solo scopo di esserlo. La sua è una storia diversa, riguarda sia la forza interiore che la forza bruta, non so come mai abbiano messo da parte il progetto perché si tratta di un franchise veramente fantastico secondo me.

