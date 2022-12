Wonder Woman 3, Patty Jenkins rompe il silenzio: “Ero aperta a qualsiasi proposta”, spera ancora in Rogue Squadron

Patty Jenkins ha scelto Twitter per raccontare la sua verità sulla vicenda di Wonder Woman 3, film inizialmente annunciato alla fine del 2020 e poi messo in stand-by dalla Warner Bros. mentre i nuovi direttori dei DC Studios si prendono del tempo per plasmare il futuro del franchise, un futuro più coerente e coeso che verosimilmente farà piazza pulita della situazione attuale (“Sappiamo che non faremo felice ogni singolo fan, passo dopo passo”, ha commentato Gunn qualche giorno fa in un chiarimento sulla vicenda).

Jenkins ha voluto in particolare chiarire che i retroscena diffusi da TheWrap, secondo cui si sarebbe rifiutata di rimettere mano al trattamento di Wonder Woman 3 e contestualmente avrebbe lasciato il film, senza neanche voler parlare con Gunn e Safran, sono inesatti. TheWrap ha risposto di ritenere il proprio report accurato.

Questo il messaggio di Jenkins, che rivela anche qualche dettaglio in più sul suo addio a Rogue Squadron, che in realtà è un arrivederci:

Sigh… non sono una che parla di questioni private sulla sua carriera, ma non permetterò che continuino le inesattezze.

Ecco i fatti. Inizialmente ho lasciato Rogue Squadron dopo un lungo e produttivo processo di sviluppo, quando è diventato chiaro che non avremmo potuto girarlo abbastanza in fretta. Non volevo che Wonder Woman 3 slittasse ulteriormente. Quando l’ho fatto, la Lucasfilm mi ha chiesto di considerare l’ipotesi di tornare a lavorare a Rogue Squadron una volta finito Wonder Woman 3, cosa che sarebbe stata un onore per me, quindi ho accettato.

Abbiamo siglato un nuovo accordo. In effetti, sono ancora legata al film e quel progetto è rimasto attivamente in sviluppo da allora. Non so se lo faremo o meno. Non lo faccio mai finché lo sviluppo non è completo, ma non vedo l’ora perché questo progetto ha un grande potenziale.

Quando hanno iniziato a diffondersi le reazioni sulla cancellazione di Wonder Woman 3, la storia falsa ma allettante per via del clickbait sul fatto che sia stata io a far cancellare il progetto, o a lasciarlo, ha iniziato a circolare. Semplicemente: non è vera. Non ho mai lasciato il film. Ero aperta a qualsiasi proposta mi chiedessero. Mi sono resa conto che non c’era nulla che io potessi fare per portare avanti il film, a questo punto. La DC è ovviamente sommersa nei cambiamenti che devono compiere, quindi mi rendo conto che stiano prendendo delle decisioni difficili.

Non voglio che quello che è stato uno splendido viaggio con Wonder Woman si concluda con una nota negativa. Ho amato e sono stata onorata di essere la persona che ha potuto fare questi due film di Wonder Woman. È un personaggio incredibile. Vivere con i suoi valori mi rende una persona migliore ogni giorno. Auguro a lei e al suo lascito un futuro incredibile, con o senza di me.

Camminare fianco a fianco con Lynda Carter, una leggenda assoluta e faro di bontà e luce, è stato da brividi. Ho imparato così tanto da lei e la amerò come amica e mentore, sempre. La mia troupe è stata come una famiglia e ha combattuto ogni giorno per dare al mondo i migliori film che abbiamo potuto realizzare. E Gal… Gal Gadot. Da dove comincio? Gal è il più grande regalo che ho ricevuto in tutto questo viaggio. Una cara amica, un’ispirazione e una sorella. Non ci sono parole per trasmettere quanto sia magica. È l’incarnazion di Wonder Woman nella vita reale e una persona persino migliore di quanto il mondo possa immaginare. Mai una volta nei milioni di momenti che ho passato con lei ho visto niente di meno. È un dono per questo mondo, e ancora di più, per me.

Infine, ma soprattutto, GRAZIE agli incredibili fan di WW per tutto il tuo amore e supporto. I fan di Wonder Woman spesso non sono i più visibili nei media e online, ma voglio che sappiate che abbiamo sempre visto e celebrato la vostra importanza. Siete stati nei nostri pensieri ogni giorno mentre realizzavamo questi due film. Siete le persone migliori e più ricche di amore, e continueremo sempre a rendervi onore.

Grazie a tutti per questo viaggio straordinario. Tenete alto lo spirito di Wonder Woman. E ogni giorno in cui incontrerete delle difficoltà, cercate di chiedervi: cosa farebbe Wonder Woman? Spero che il suo faro di amore, verità e giustizia sia sempre lì per guidarvi, come ha fatto con me.