Wonder Woman 3: Patty Jenkins ha scritto l’ultima scena del film

In occasione del Matera Film Festival, Patty Jenkins ha parlato brevemente di Wonder Woman 3 aggiornando sul progetto.

La regista ha spiegato di aver mai pensato di essere adatta ai blockbuster e che quindi finire a dirigere Wonder Woman è stato per lei sorprendente. Altrettanto sorprendente è stato ritrovarsi non solo a lavorare al seguito, ma anche al terzo film:

Mi sono ritrovata a fremere per dirigere il terzo. Anche ora dico: “basta” perché ho concepito una trilogia, c’è una storia che corre per tutti e questi tre film. Ma anche ora, dopo che la settimana scorsa ho scritto l’ultima scena di Wonder Woman 3, sono curiosa di scoprire cosa succederà dopo. Perciò non sui può mai sapere. Ci hanno chiesto di pensare ad altri modi per girarne altri e in effetti può succedere. Sono per il mai dire mai, ma ci sono anche altri film che vorrei girare. E poi amo Gal Gadot, il che rende le cose migliori.

Cosa ne pensate? Quanto attendete Wonder Woman 3?