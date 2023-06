Wonderwell, l’ultimo film con Carrie Fisher, uscirà finalmente nei cinema americani dopo sette lunghi anni di attesa. Le riprese della pellicola erano terminate da sei settimane quando, alla fine del 2016, l’attrice morì tragicamente per un attacco di cuore.

Diretto da Vlad Marsavin e interpretato da Rita Ora, Nell Tiger Free, Sebastian Croft e Kiera Milward, il film verrà distribuito nelle sale del circuito AMC da Vertical, prima di uscire in digitale. I problemi affrontati dalla pellicola fantasy indipendente sono stati molteplici, in primis i problemi di budget per gli effetti visivi una volta ultimate le riprese. Un ulteriore ritardo è stato imposto dai lockdown e dalle conseguenze sulla distribuzione cinematografica.

Il regista ha confermato che la pellicola conterrà una dedica nei confronti dell’attrice, la cui scomparsa è stata un “terribile shock” per lui e tutto il team:

Durante le riprese Carrie era piena di energie, e aveva appena celebrato il suo sessantesimo compleanno con noi in Italia durante le riprese. Dopo una ripresa notturna che era proseguita fino alle due del mattino aveva invitato l’intero team a celebrare con lei, e la festa venne fermata dalla polizia perché stavamo facendo un po’ troppo casino. La sua morte ha segnato tutti noi.

Ambientato tra l’Italia contemporanea e un regno fantastico, Wonderwell è la storia di Violet (Milward), una ragazza curiosa che vive in Italia con i suoi genitori americani e la sua splendida sorella maggiore, Savannah (Tiger Free). Quando Savannah viene scelta come volto dell’etichetta di moda del rinomato designer Yana (Ora), la famiglia si trasferisce in un incantevole villaggio medievale per un servizio fotografico. Trascurata e annoiata, Violet si allontana dall’antica cittadina toscana e si addentra in una foresta vicina dove incontra l’enigmatica Hazel (Fisher), che la mette in guardia sul figliastro tormentato di Yana, Daniele (Croft). Guidata da Hazel verso un misterioso portale, Violet ha uno sguardo su quello che potrebbe riservarle il suo futuro.

La colonna sonora del film è composta da William Ross, ma il tema di Violet è stato composto da Angelo Badalamenti, anche lui scomparso qualche anno fa, ed eseguita dalla London Symphony Orchestra.

Potete vedere la prima immagine ufficiale del film in copertina.

Fonte: Deadline

