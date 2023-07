Il trailer di Wonka arrivato online un paio di settimane fa ha suscitato una polemica in relazione alla scelta fatta dalla produzione d’ingaggiare Hugh Grant nei panni dell’Oompa Loompa che abbiamo potuto ammirare nel suddetto filmato.

Le critiche arrivano da parte di George Coppen, attore con nanismo che ha preso parte di recente a produzioni quali la serie Tv di Willow e L’accademia del bene e del male (LEGGI LA RECENSIONE).

Intervistato dalla BBC, Coppen ha spiegato che a suo modo di vedere, un ruolo come quello dell’Oompa Loompa in Wonka non doveva essere affidato a un attore come Hugh Grant, ma a qualcuno con nanismo, data la scarsità di parti disponibili per queste persone.

L’attore, spiegando di aver cominciato a riflettere sulla questione quando ha guardato Lo Hobbit e ha visto che il nano Bofur era interpretato da James Nesbitt:

Molti attori con nanismo sentono di essere esclusi da quest’industria che amiamo. Molte persone, me compreso, sostengono che alle persone con nanismo dovrebbero essere offerti ruoli comuni in drammi e soap opera, che tuttavia non ci vengono dati. Una porta si sta chiudendo ma hanno dimenticato di aprire la successiva.

Poi, riferendosi all’Oompa Loompa di Hugh Grant nel trailer di Wonka, aggiunge:

Hanno ingrandito la sua testa in modo che sembrasse più grande. Ho pensato “Cosa diavolo gli avete fatto?”.

In Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, il cult di Mel Stuart con Gene Wilder del 1971, gli Oompa Loompa erano interpretati da attori con nanismo mentre nella Fabbrica di Cioccolato del 2005 diretto da Tim Burton tutti gli Oompa Loompa venivano interpretati da Deep Roy, attore britannico con nanismo.

La BBC ha contattato sia la produzione di Wonka che lo staff di Hugh Grant per un commento senza però ottenere risposta.

Wonka, ecco perché il regista ha voluto Hugh Grant come Oompa Loompa

Dopo la release del trailer, il regista della pellicola Paul King ha avuto la possibilità di spiegare alla stampa perché abbia voluto Hugh Grant come Ooma Loompa e perché abbia scelto di mantenere lo stesso, iconico look del film di Mel Stuart d’inizio anni settanta.

Nel libro di Dahl gli Oompa Loompa si esprimono principalmente attraverso i testi di canzoni “estremamente sarcastiche, critiche e crudeli”, peculiarità che lo ha influenzato nella sua scelta di casting:

Per questo stavo davvero solo pensando a quel personaggio; avevo bisogno di qualcuno che potesse essere un vero st*onzo, e poi all’improvviso ho realizzato: “Ah! Hugh!”. Perché è il più divertente, sarcastico st*onzo che abbia mai incontrato.

Poi sull’aspetto del personaggio ha aggiunto:

Nella mia testa mi sembrava che un Oompa Loompa fosse proprio così. Credo che, dato che il film del ’71 è così amato da me e da altre persone, non volessi “reinventare la ruota”. Avevo voglia di fare qualcosa che si adattasse a quell’iconografia. Adoro Pure Imagination, le canzoni degli Oompa Loompa e il loro aspetto. E questo mi sembrava il look iconico dell’Oompa Loompa.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

FONTE: BBC

Classifiche consigliate