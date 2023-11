Si è tenuta a Londra la premiere mondiale di Wonka, l’atteso film di Paul King (Paddington) con Timothée Chalamet in arrivo a dicembre nei cinema di tutto il mondo, e i primi commenti dei giornalisti pubblicati sui social sono decisamente positivi.

Ne riportiamo una selezione in attesa che arrivino le prime recensioni (l’embargo dovrebbe scadere tra circa una settimana):

Courtney Howard (Variety) – Wonka è una deliziosa conquista, riempita di dosi perfette di fascino, fantasia e poesia, alimentata da pura immaginazione e numeri musicali vivaci e agili. Timothée Chalamet è una fabbrica di carisma. Il suo impegno completo è inebriante. Hugh Grant in una eccezionale modalità IDGAF (I Don’t Give A F**k). La fotografia di Chung-hoon Chung è scrumdidilyumptious, così come il design dei costumi di Lindy Hemming e le scenografie di Nathan Crowley.

Germain Lussier (Gizmodo) – Timothée Chalamet è già di per sé una ragione per vedere Wonka. È infinitamente affascinante e un piacere da guardare. Il film intorno a lui non è altrettanto buono, ma è comunque piacevole. La storia e il tono si scontrano tra loro lasciando un po’ di confusione. Eppure è pieno di gioia e le canzoni sono deliziose.

Jazz Tangcay (Variety) – Wonka è visivamente delizioso. Complimenti a Nathan Crowley, il suo world building è fantastico sotto tutti i punti di vista.

Perri Nemiroff – Wonka è un incanto super affascinante alimentato da una performance eccezionale e perfettamente azzeccata di Timothée Chalamet. Può diventare piuttosto folle e ci sono alcuni punti della trama un po’ deboli, ma ciò non ha impedito a un film così dolcemente impossibile, con una dose corposa e molto efficace di sincerità, di riscaldare il mio cuore. Ci sono anche molte interpretazioni di supporto da amare, specialmente Calah Lane che eccelle in grande stile nel mezzo di un ensemble pieno di interpreti veterani di grande spessore. E Paterson Joseph, Matt Lucas e Mathew Baynton = il trio perfetto di cattivi. Sembrano una minaccia sinistra ma stanno chiaramente godendo dell’opportunità di giocare con essa, e non se ne ha mai abbastanza. Paul King è chiaramente molto bravo a realizzare film che ti fanno sorridere e Wonka non fa eccezione.

Daniel Howat (Next Best Picture) – Wonka è spudoratamente sciocco e un film per famiglie assolutamente affascinante. Il mondo di Wonka è progettato in maniera brillante e cattura la meraviglia dei suoi primi anni. Aderendo a un tono stravagante e commovente, Wonka è divertente e abbastanza dolce da superare qualsiasi piccolo intoppo lungo il cammino.

Zoe Rose Bryant – Wonka è già un classico natalizio, passerete momenti veramente magici al cinema. lo stile stravagante di Paul King funziona bene così come accadeva in Paddington, ogni numero musicale incanta, e l’intero ensemble si alterna nel rubare la scena, guidato da un Timothée Chalamet affascinante oltre modo. E sebbene Timothée Chalamet sia il volto del film, non posso sottolineare abbastanza quanto sia solida ogni singola interpretazione del cast. Calah Lane è una sicura stella in ascesa grazie a questa tenera interpretazione, Hugh Grant è esilarante, e Olivia Colman divora la scena nei panni della sinistra signora Scrubbit.

Kaitlyn Booth (Bleeding Cool) – Wonka mi ha sorpreso per quanto mi sia piaciuto. È stravagante e attinge a quel senso di meraviglia che c’era già nell’originale, pur facendo qualcosa di inedito e autonomo. Timothée Chalamet incanala l’energia di Gene Wilder senza fare un’imitazione. Ottimo film per famiglie per le vacanze.

Richard Lawson (VanityFair) – Wonka è, in effetti, bello.

Robert Daniels (New York Times) – Sorprendentemente, ho per lo più apprezzato WONKA. Timothée Chalamet è un attore comico davvero dotato, che sfrutta intelligentemente la sua persona da star per far ridere. La messa in scena è buona e c’è molto cuore e capriccio. Tuttavia, non mi sono piaciute le continue battute sul grasso. Una brutta figura in un film delizioso.

David Ehrlich (IndieWire) – Wonka bello. Paul King è un re.

Simon Thompson (Forbes) – Anche se Wonka di Paul King non raggiunge del tutto le vette affascinanti e seducenti dei film di Paddington, è comunque un delizioso piacere da guardare. Il dandy protagonista interpretato da Timothée Chalamet è accattivante e divertente mentre l’Oompa-Loompa di Hugh Grant ruba la scena ogni volta che appare. La sceneggiatura di King e Simon Farnaby è arguta e scattante. Il cast di supporto è un piacere con Olivia Colman, Tom Davis e Rich Fulcher che spiccano. Le canzoni di Neil Hannon sono solide, i costumi sono azzeccati e la cinematografia di Chung-hoon Chung è ricca.

Jeff Ewin (ThePlaylist, Slashfilm, Inverse) – Wonka è stato un film discreto. Coreografia solida e buone scenografie, mentre Timothée ha fatto un buon lavoro. Avrei desiderato che anticipasse come questo Wonka diventerà il Wonka quasi squilibrato e spaventoso dell’originale. Le battute sull’obesità, però, sono imperdonabili. Speravo di passare una stagione dei premi senza una tuta ingrassante, ma immagino non sarà questa la volta.

Wendy Lee Szany (DenOfGeek) – Wonka è un incanto! Mi è piaciuto vedere svelarsi la storia del giovane Willy Wonka. Timothée Chalamet ha portato la quantità perfetta di fascino, ingenuità e meraviglia. Hugh Grant ruba la scena ogni volta che compare. Keegan Michael-Key è stato utilizzato poco. Non andate a vedere questo film senza comprare della cioccolata!

Griffin Schiller (ThePlaylist) – Wonka è il film per famiglie delle feste. Una storia affascinante, deliziosa e stravagante di sognatori e del sistema che li limita. King meravigliosamente incanala il disprezzo impertinente di Dahl per l’élite, che esalta l’enigma di Wonka pur restando sicuro su basi proprie. Un successo!

Trovate tutte le notizie su Wonka nella nostra scheda.

Classifiche consigliate