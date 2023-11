Si avvicina l’uscita di Wonka, il film di Paul King (Paddington) con Timothée Chalamet nei panni dell’iconico personaggio nato dalla penna di Roald Dahl, e così le previsioni del botteghino si fanno più attendibili.

Stando a Deadline, la pellicola registrerà un debutto negli Stati Uniti compreso tra i 35 e i 40 milioni di dollari. Le stime sono state riviste al rialzo dopo che qualche settimana fa si parlava di un debutto di 20-23 milioni.

Si tratta di cifre leggermente più basse rispetto al debutto di La fabbrica di cioccolato di Tim Burton con Johnny Depp, che nel 2005 aprì con 56,1 milioni per poi arrivare, a fine in corsa, a 474 milioni in tutto il mondo. Il dato è però in linea con i 36.2 milioni registrati da Jumanji: Welcome to the Jungle nel 2017, arrivato grazie alla spinta delle festività a 400 milioni di dollari negli Stati Uniti e in totale a 962 milioni in tutto il mondo.

A dare un contributo non indifferente ci sarà la partecipazione dei protagonisti ad alcuni eventi promozionali in giro per il mondo. Qualche giorno fa Timothée Chalamet ha presentato il film a Tokyo, mentre stasera si terrà la prima mondiale a Londra.

Timothée Chalamet is dapper in custom Prada and Cartier at the Tokyo premiere of #Wonka. 🍫 (📸 Warner Bros. Tokyo) pic.twitter.com/uDJk9WSOP5 — Variety (@Variety) November 21, 2023

Wonka sarà nei cinema italiani il 14 dicembre.

Nel film, accanto a Timothée Chalamet, troviamo Hugh Grant, Rowan Atkinson, Sally Hawkins e Olivia Colman.

