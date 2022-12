Wonka, Olivia Colman è sicura che il pubblico amerà la performance di Timothée Chalamet

Durante la premiere di Empire of Light (LEGGI LA RECENSIONE) a Los Angeles, l’interprete principale del film di Sam Mendes, Olivia Colman, ha potuto spendere due parole su Wonka e sul protagonista della pellicola, Timothée Chalamet.

L’attrice premio Oscar per La favorita ha spiegato che il pubblico amerà la performance di Timothée Chalamet in Wonka perché:

Sta facendo qualcosa di differente, è uno spettacolo, è così bello sul grande schermo. È magico.

Wonka è la pellicola originale di Paul King (Paddington) basata sul personaggio creato da Roald Dahl e protagonista dei romanzi La fabbrica di cioccolato e Il grande ascensore di cristallo con Timothée Chalamet.

Il cast di Wonka è formato anche da Olivia Colman, Jim Carter, Sally Hawkins, Rowan Atkinson, in aggiunta a Tom Davis (Paddington 2), Simon Farnaby (i film di Paddington), Rich Fulcher (Marriage Story), Kobna Holdbrook-Smith (Paddington 2), Mathew Baynton (Ghosts), Paterson Joseph (Noughts + Crosses), Keegan-Michael Key (Schmigadoon!), Calah Lane (The Day Shall Come), Matt Lucas (Paddington), Colin O’Brien (The Mothership), Natasha Rothwell (The White Lotus), Rakhee Thakrar (Sex Education) ed Ellie White (The Other One).

Il film sarà nelle sale nel dicembre del 2023.

Quanto attendete di vedere Timothée Chalamet alle prese con Wonka? Se siete iscritti a Badtaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

FONTE: Variety