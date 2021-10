Sono partite qualche giorno fa, in Inghilterra, le riprese di, il film originale basato sul personaggio creato da Roald Dahl e protagonista dei romanzi La fabbrica di cioccolato e Il grande ascensore di cristallo con

In vista (presumibilmente) di riprese in esterni, la Warner Bros. ha diffuso la prima foto ufficiale dal set, che trovate qui di seguito:

Ecco il post dell’attore protagonista:

Sally Hawkins, Rowan Atkinson, Olivia Colman e Jim Carter si sono uniti al team d’interpreti che, oltre all’attore di Dune, comprende Mathew Baynton (Ghosts), Tom Davis (Paddington 2), Simon Farnaby (i film di Paddington), Rich Fulcher (Marriage Story), Kobna Holdbrook-Smith (Paddington 2), Paterson Joseph (Noughts + Crosses), Keegan-Michael Key (Schmigadoon!), Calah Lane (The Day Shall Come), Matt Lucas (Paddington), Colin O’Brien (The Mothership), Natasha Rothwell (The White Lotus), Rakhee Thakrar (Sex Education) e Ellie White (The Other One).

Nulla sappiamo sulla trama, se non che sarà incentrata sulle origini dell’iconico e bislacco personaggio.

La Warner Bros realizzerà la pellicola insieme allo storico produttore della saga di Harry Potter e relativi prequel, Animali Fantastici, e dei lungometraggi dell’orso Paddington, ovvero David Heyman. Paul King (Paddington) dirigerà il film su una sceneggiatura di Simon Rich (An American Pickle). È la terza volta che la Warner lavora su una storia di Wonka: ricordiamo infatti il film Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato del 1971, con Gene Wilder, e La fabbrica di cioccolato di Tim Burton del 2005, con Johnny Depp.

Vi ricordiamo che, in aggiunta a questo nuovo Willy Wonka, Netflix ha acquistato la Roald Dahl company per dei nuovi adattamenti filmici e seriali delle storie dell’autore. Il colosso dello streaming ha concluso un accordo che porterà la piattaforma a realizzare molte opere tratte dagli amatissimi libri di Roald Dahl. Tra i progetti annunciati oggi una nuova variazione su La fabbrica di cioccolato, che verrà realizzata dal regista Taika Waititi (di cui già si parlava lo scorso anno), e un nuovo film tratto da Matilda.