Durante un’intervista People, Paul King ha parlato delle riprese di Wonka e nello specifico della quantità di cioccolato prodotta per la pellicola.

“Credo di aver preso circa 20kg, ma spero di perderli prima dell’uscita del film” ha scherzato il regista. “È un miracolo che Timmy sia così bello e magro. Sto cercando di farlo ingrassare, ma è difficile“.

Il regista ha spiegato che sul set c’era una cioccolataia “incredibile” che si è occupata di dare forma a diversi tipo di cioccolato e dolci per la il film.

“Creava questi fantastici intrugli e noi li assaggiavamo. Ovviamente gli attori sono bravi a far finta, ma il miracolo è che aveva un sapore straordinario, buona quanto bella da guardare“.

Per una scena, ha spiegato, è stato necessario riempire una vasca di cioccolato: “Non era bollente, ma era abbastanza calda per far immergere gli attori, perciò c’era veramente tanta cioccolata sul set“.

Wonka è la pellicola originale di Paul King (regista di Paddington) basata sul personaggio creato da Roald Dahl e protagonista dei romanzi La fabbrica di cioccolato e Il grande ascensore di cristallo con Timothée Chalamet.

Il film sarà nelle sale statunitensi dal 15 dicembre, in quelle italiane dal 14 dicembre.

