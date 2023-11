Il film Wonka, in arrivo a dicembre, racconta la storia del celebre personaggio ritratto per la prima volta da Gene Wilder in Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, uscito nel 1971. Tra le due pellicole il legame è soprattutto a livello musicale: Il celebre brano Pure Imagination mantiene infatti una forte presenza nel film con protagonista Timothée Chalamet: non solo l’attore si esibisce nella sua interpretazione della canzone, ma alcuni estratti del numero musicale sono disseminati per tutta l’opera.

In un’intervista con EW, il regista Paul King ha commentato:

Sicuramente la musica di Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato è stata il punto di partenza. Abbiamo lavorato con un grande autore, Neil Hannon, che fa parte della band The Divine Comedy. C’era l’idea che se questa è la storia di Willy che inizia a muovere i primi passi nel mondo come produttore di cioccolato e si avvicina lentamente all’idea di una fabbrica di cioccolato, c’è anche l’idea di lasciare che la sua immaginazione prenda il volo. C’è una grande frase in questa canzone che mi è rimasta impressa: “Vuoi cambiare il mondo? Non c’è niente da fare“. La canzone conteneva alcuni degli indizi della storia che volevamo raccontare.

“Naturalmente non pensavamo di poter competere con l’iconica Pure Imagination“, aggiunge il produttore David Heyman. “Ma sapevamo di volerla avere. Si trattava di trovare il posto giusto per lei“.

Il film del 1971 è stato dunque “il faro” di Wonka, secondo King. È il motivo per cui ha deciso di fare di quest’ultimo un vero e proprio musical. Già sentiva che i personaggi di Dahl parlavano più in versi poetici, “come cantassero”, dice, ma ha anche usato l’ambientazione del film negli anni ’40 come trampolino di lancio per rendere omaggio ai musical cinematografici di Hollywood che popolavano lo schermo in quel decennio.

Wonka sarà nelle sale statunitensi dal 15 dicembre, in quelle italiane dal 14 dicembre. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Cosa ne pensate del legame tra Wonka e il primo La fabbrica di cioccolato? Se siete iscritti a Badtaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

