Si è tenuta a Londra ieri sera la prima mondiale di Wonka, l’atteso film di Paul King con Timothée Chalamet in arrivo a dicembre nei cinema di tutto il mondo.

Il regista Paul King ha ribadito a Variety quanto detto alcuni mesi fa e cioè di aver deciso di scritturare Chalamet dopo aver visto alcune sue esibizioni su Youtube:

Visto che siamo nel 21° secolo, la sua adolescenza è molto ben documentata su Youtube. Sono così felice di venire da un’epoca in cui tutto questo non era possibile, altrimenti non avrei più potuto farmi vedere in pubblico.

Chalamet ha così commentato: “Lo so, diamine… [i video] sono stati utili, stando a Paul“. Ha poi aggiunto: “Però non sono stati la sola cosa a farmi ottenere la parte. So che ha apprezzato gli altri film che ho fatto!“.

Ecco uno dei video in questione:

Wonka sarà nei cinema italiani il 14 dicembre. Trovate tutte le notizie su Wonka nella nostra scheda.

Nel film, accanto a Timothée Chalamet, troviamo Hugh Grant, Rowan Atkinson, Sally Hawkins e Olivia Colman.

