Timothée Chalamet è il protagonista di un ricco profilo pubblicato da GQ in cui vengono toccati svariati argomenti fra i quali, naturalmente, Wonka, il film scritto e diretto da Paul King (Paddington) che sarà nei cinema dal 14 dicembre.

L’attore spiega che Wonka, che ha anche delle parti in stile musical nonostante il regista abbia specificato che il film non appartenga in senso stretto a questo genere, è stato come “un ritorno al LaGuardia”, il suo liceo artistico che lo ha visto al centro di ben note esibizioni rap che si trovano ancora su YouTube e grazie alle quali è stato voluto da King come protagonista della pellicola (ECCO I DETTAGLI).

Stiamo raccontando una storia. Non si tratta di una performance atletica. È, piuttosto, un’iniezione di allegria e genuinità, senza il cinismo, la paura o tutte quelle cose di cui siamo tutti stufi.

Il coreografo che ha curato la preparazione di Timothée Chalamet per Wonka, Christopher Gattelli, racconta a GQ:

A volte, con attori di quel calibro, è quasi una fatica lavorare, fargli fare le cose, soprattutto se gli è richiesto di uscire dalla propria comfort zone. Con lui è stato l’esatto opposto: voleva lavorare, lavorare, lavorare, e ripetere tutto fino allo sfinimento.

In merito alla performance del suo protagonista, il regista Paul King sottolinea che:

Sarebbe stato facile replicare Johnny Depp o Gene Wilder e sarebbe stato terribile. Perché chi ha interpretato Willy Wonka in precedenza è stato brillante e convincente. Ci ha regalato interpretazioni meravigliose che la gente ha amato e amerà per sempre. Di conseguenza, si trattava di andare oltre, di gettare il cuore oltre l’ostacolo.

E circa la scelta della giovane star come interprete del personaggio che dà il titolo al film aggiunge:

Sarebbe stato grandioso per il film e la sua stessa carriera. Ma non sempre la ricetta è “affascinante significa anche motivato”. Sono uno stacanovista nevrotico che non lascia nulla di intentato, e avevo la sensazione che fosse uno spirito affine.

Wonka, la sinossi e i dati di produzione

La storia è ispirata al protagonista de La Fabbrica di Cioccolato, il romanzo per bambini più iconico dell’autore Roald Dahl nonché uno dei libri per bambini più venduti di tutti i tempi: Wonka racconta le vicende di come il più grande inventore, mago e cioccolataio del mondo sia diventato l’amato Willy Wonka che conosciamo oggi.

Recitano al fianco di Chalamet, Calah Lane (“Verrà il giorno…”), il vincitore dell’Emmy e del Peabody Award Keegan-Michael Key (“The Prom”, “Schmigadoon”), Paterson Joseph (“Vigil”, “Noughts + Crosses”), Matt Lucas (“Paddington”, “, “Little Britain”), Mathew Baynton (“The Wrong Mans”, “Ghosts”), la candidata all’Oscar Sally Hawkins (“La forma dell’acqua – The Shape of Water”, i film di “Paddington”, “Spencer”), Rowan Atkinson (i film di “Johnny English” e “Mr. Bean”, “Love Actually – L’amore davvero”), Jim Carter (“Downton Abbey”) e l’attrice premio Oscar Olivia Colman (“La Favorita”).

Fanno parte del cast anche Natasha Rothwell (“White Lotus”, “Insecure”), Rich Fulcher (“Storia di un matrimonio”, “Disincanto”), Rakhee Thakrar (“Sex Education”, “Quattro matrimoni e un funerale”), Tom Davis (“Paddington 2”, “King Gary”) eKobna Holdbrook-Smith (“Paddington 2”, “Zack Snyder’s Justice League”, “Il ritorno di Mary Poppins”).

Simon Farnaby (“Paddington 2”) e Paul King hanno scritto la sceneggiatura, basata su una storia di King e sui personaggi creati da Roald Dahl. I produttori esecutivi del film sono Michael Siegel, Cate Adams, Rosie Alison e Tim Wellspring.

Il team creativo di King che ha lavorato dietro le quinte include il direttore della fotografia Chung-Hoon Chung (“Ultima notte a Soho”, “Mademoiselle”), lo scenografo candidato all’Oscar Nathan Crowley (“Tenet”, “Dunkirk”), il montatore Mark Everson (i film di “Paddington”), la costumista premio Oscar Lindy Hemming (i film di “Paddington”, “Topsy-Turvy – Sottosopra”), e il compositore Joby Talbot (i film di “Sing”). Neil Hannon della band The Divine Comedy, sono autori delle canzoni originali per il film.

FONTE: GQ

Classifiche consigliate