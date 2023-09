In occasione della presentazione di Coup de Chance di Woody Allen a Venezia, un gruppo di manifestanti ha protestato contro la partecipazione del regista al celebre festival.

Il gruppo, composto da circa 20 persone, ha iniziato a urlare frasi come “no alla cultura dello stupro”, “difendiamo chi non ha voce da registi predatori”, “uno stupratore non è un uomo malato, è un uomo sano figlio del patriarcato”, “niente spazio a registi predatori” e infine “l’uomo alpha non esiste”.

Anti-rape culture protesters march outside the premiere of Woody Allen’s “Coup de Chance” at #Venezia80 pic.twitter.com/DyeNiaJZGx — The Hollywood Reporter (@THR) September 4, 2023

La protesta è durata pochi minuti prima che intervenisse la polizia per disperdere i partecipanti.

All’interno della proiezione, l’atmosfera era diametralmente opposta: il regista di 87 anni, dopo la proiezione, ha ricevuto gli applausi dei presenti con una standing ovation di circa cinque minuti.

Trovate tutti i dettagli su Coup de Chance nella nostra scheda.

Fonte: THR

SPECIALE FESTIVAL DI VENEZIA

Classifiche consigliate