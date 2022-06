Woody Allen, il leggendario regista, sceneggiatore e attore con oltre 50 anni di carriera alle spalle, sembra intenzionato a smettere di dirigere film. Una decisione che non ha nulla a che vedere con le varie beghe che lo hanno visto contrapposto alla famiglia Farrow, ma con un panorama dell’industria cinematografica non più stimolante.

E, proprio per questa ragione, il suo prossimo lungometraggio, che verrà girato prossimamente a Parigi, potrebbe essere la sua ultima creazione. Woody Allen ne ha parlato nel corso di una chiacchierata fatta su Instagram insieme ad Alec Baldwin in cui ha detto:

Probabilmente farò un altro film, ma le emozioni se ne sono andate. Normalmente, quando facevo un film, finiva nei cinema di tutta la nazione. Ora giri un film e se ne sta al massimo due settimane in un cinema. Poi dopo sei o quattro settimane finisce in streaming o in pay-per-view. Non è più la stessa cosa e non è più divertente per me.