Prossimamentesi metterà al lavoro sul suo 50° film girato a Parigi. Nell’attesa un nuovo libro del regista è stato annunciato.

Il libro in questione si intitola Zero Gravity e, come riportato da Amazon, sarà disponibile per l’acquisto negli Stati Uniti dal 7 giugno.

La descrizione ufficiale dell’opera riporta: Zero Gravity è la quinta raccolta di racconti umoristici di Woody Allen, un esilarante stilista della prosa il cui fascino è stato assaporato dai lettori anche nei classici Getting Even, Without Feathers, Side Effects e in Mere Anarchy. Questo suo nuovo lavoro comprende dei pezzi apparsi sul New Yorker e dieci scritti inediti per l’opera. Che stia scrivendo di cavalli che dipingono, macchine che pensano, della vita sessuale delle celebrità o di come il Pollo del Generale Tso abbia conquistato il suo nome, si tratta i qualcosa di totalmente originale, ampio ma sofisticato, acutamente attento e soprattutto inesorabilmente divertente. Insieme a titoli come “Buffalo Wings Woncha Come Out Tonight” e “When Your Hood Ornament Is Nietzsche” nella raccolta è compreso anche un toccante e divertente racconto intitolato “Crescere a Manhattan”

Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: Woodyallenpages.com