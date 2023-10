Composta in totale di 7 titoli, la saga di Wrong Turn, iniziata nel 2003, è per ora ferma al reboot omonimo del 2021. Secondo i piani originali, quest’ultimo dovrebbe essere il primo capitolo di una trilogia: in una recente intervista con CB, il regista Mike P. Nelson ha confermato l’intenzione di realizzare un nuovo film, senza però dare informazioni precise:

Stiamo facendo quello che possiamo e mi fermo qui. Ci piacerebbe essere in grado di continuare questo e, ancora una volta, con ogni film in futuro, mantenere la sovversione, perché sento che questo è il prossimo round. Mi piacerebbe continuare a fare questo viaggio con Alan [B. McElroy, sceneggiatore] e Constantin [Film, casa di produzione]. Quindi vedremo. Incrociamo le dita. Mettiamola così: abbiamo delle idee e sono molto divertenti.

Il Wrong Turn del 2021 segue un gruppo di sfortunati amici che si avventurano a Harpers Ferry, nel West Virginia, per fare escursioni nel sentiero degli Appalachi. Tuttavia nel luogo incontrano “The Foundation”, una comunità di persone che vivono tra le montagne da prima della Guerra Civile. Nel cast Matthew Modine, Damian Maffei, Bill Sage, Emma Dumont, Valerie Jane Parker, Chaney Morrow e David Hutchinson.

