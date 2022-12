X-Men: James McAvoy spiega perché voleva dare l’impressione che il Professor X fumasse erba

In un’intervista per GQ, James McAvoy ha parlato del suo ruolo nei film di X-Men in cui ha interpretato Charles Xavier.

L’attore ha parlato nel dettaglio di com’è stato lavorare al suo secondo film in quell’universo, X-Men: Giorni di un Futuro Passato:

Quando scoprii che Patrick [Stewart] sarebbe apparso nel film, e ho visto come interpretava il Professor X, volevo i capelli lunghi e volevo dare l’impressione che fumasse erba o qualcosa di più forte. Erano gli anni ’70, indossavo quella camicia viola e volevo mostrare quanta distanza ci fosse tra lui e Patrick Stewart. A quel punto avevo pochissimi capelli e finimmo per mettere delle extension ai capelli per 18 ore, tutte in una sola seduta. Alla fine delle riprese sembravo davvero il Professor X in Giorni di un futuro passato.

Cosa ne pensate delle parole di James McAvoy sui film di X-Men? L’ultimo film in cui l’attore è apparso nei panni di Xavier, ricordiamo, è stato Dark Phoenix.