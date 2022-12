X-Men: James McAvoy svela il suo film preferito

Durante un’intervista per GQ, James McAvoy ha riflettuto sul tempo trascorso sul set dei film di X-Men raccontando non solo aneddoti sulla lavorazione, ma anche parlato dei suoi film preferiti del franchise.

L’attore ne ha scelti due:

L’inizio è probabilmente il mio preferito, ma in base a quello che ho potuto fare in quanto attore, direi Giorni di un futuro passato, perché è stato il più difficile e anche l’esperienza più interessante in assoluto.