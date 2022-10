X-Men: Keke Palmer si dice disposta a interpretare Rogue

In una nuova intervista con ComicBook.com per la promozione dell’edizione home video di Nope, Keke Palmer ha parlato della possibilità di ottenere un ruolo in un film dei Marvel Studios e nello specifico in un film di X-Men.

L’attrice è perfettamente al corrente di essere al centro di diversi fancasting legati al mondo degli X-Men visto che molti appassionati la vorrebbe vedere nei panni di Rogue.

Durante l’intervista ha parlato di tale possibilità:

È tutto segreto, tesoro. No, scherzo… non lo so. So solo che stando ai fan dovrei praticamente interpretare un ruolo a settimana. Se ci aggiungiamo la Marvel, ehi, va benissimo. Facciamolo. Sono pronta a interpretare Rogue.

What Keke palmer could look like as Rogue. pic.twitter.com/rm2JDqUze5 — MARVEL NEWS. (@EverythingMCU1) September 17, 2022

Cosa ne pensate? A voi piacerebbe vedere l’attrice nei panni in X-Men della nota mutante Marvel? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!