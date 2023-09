Sappiamo ormai che gli X-Men entreranno a far parte a un certo punto dell’MCU. E c’è già chi si è prenotato un posto nel cast! Stiamo parlando di Method Man (nome d’arte di Clifford Smith), rapper e neo-attore.

L’artista aveva già espresso interesse a unirsi agli X-Men nel ruolo di Lucas Bishop ancora ai tempi in cui era stato dato l’annuncio che questi avrebbero fatto parte dell’universo Marvel. E continua a confermare il suo desiderio. Ha infatti detto recentemente in un’intervista per cassius:

L’ho detto per vedere se riuscivo ad agganciare qualcosa. Quelli dell’MCU sanno quello che fanno. Non ho mai avuto problemi con nessuna delle loro scelte di casting. Quindi chiunque prenda la parte… penso che Omar Sy ha fatto un lavoro eccellente come Bishop, ma questo era prima dell’MCU. Se dovessero sceglierlo ancora credo che spaccherebbe. Ci sono alcune persone lì fuori. Ma se volessero darmi una possibilità io ci sto. In più ho già fatto tutte le ricerche.

E voi che attore vedreste bene a interpretare la parte di Bishop? Fatecelo sapere nei commenti.

