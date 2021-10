In una recente intervista con CBR , il produttore e sceneggiatore dei film dinonché regista di, Simon Kinberg, ha parlato dei nuovi film che saranno realizzati dai Marvel Studios.

Kinberg ha prima di tutto paragonato le rivisitazioni degli X-Men a quelle delle opere di Shakespeare come Amleto, sottolineando che trova interessanti tali operazioni.

Ha poi aggiunto:

Sono così elettrizzato per cosa faranno. Non ho speranze specifiche, so che saranno bellissimi perché tutto ciò che fanno è bello, brillante e ben studiato.

In quanto fan dei fumetti e dei film Marvel, davvero non vedo l’ora. Sarei certamente disposto a collaborare. In caso contrario, sarò in prima fila a scoprire cosa avranno fatto.