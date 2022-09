X-Men: il tweet di Disney Plus che alimenta le speculazioni circa un possibile annuncio

Non sappiamo bene se quello fatto dal profilo statunitense di Disney Plus sia un tweet fatto appositamente per far speculare mezzo mondo circa un qualche ipotetico annuncio su X-Men o se qualcosa stia effettivamente bollendo nel proverbiale pentolone, ma tant’è. Nel momento in cui la major ha scelto d’impiegare una .gif di Wolverine in uno dei Tweet col conto alla rovescia relativo ai giorni che ci separano dal Disney Plus Day era inevitabile che il fandom si sarebbe fatto trascinare dall’entusiasmo.

Potete trovare il tweet direttamente qua sotto:

Usando Wolverine, il mutante più famoso e amato nella saga degli X-Men prodotta dall’ex 20Th Century Fox, il profilo di Disney Plus ha inevitabilmente portato un sacco di gente a ipotizzare che in occasione del D+ Day, che si terrà l’8 settembre come antipasto all’inizio della D23 Expo, la major e i Marvel Studios potrebbero decidere di fornire qualche informazione aggiuntiva sul debutto dei famosi mutanti nel celebre franchise cinefumettistico.

Mutanti che, in un certo qual modo, hanno già fatto capolino. In Doctor Strange nel Multiverso della Follia abbiamo incontrato una variante del Professor X, in Ms Marvel è stata affrontata la questione del particolare DNA di Kamala e nella seconda puntata di She-Hulk è presente una easter egg che sembra rimandare in modo abbastanza diretto a Logan.

