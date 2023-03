In occasione della promozione di Shazam! Furia degli Dei, Zachary Levi è tornato a parlare della sua breve avventura nell’Universo Cinematografico Marvel.

L’attore, ricordiamo, era stato reclutato dalla Casa delle Idee per interpretare Fandral – uno dei Tre Guerrieri – in Thor, ma a causa di altri impegni era stato costretto a rinunciare. La proposta arrivò di nuovo per Thor: the Dark World visto che Josh Dallas era stato costretto a dare forfait, come ha raccontato l’attore durante una recente intervista:

Feige mi disse: “Ehi, Zach, ti va di riprenderti il ruolo?”. E in tutta sincerità chiesi ripetutamente di parlarne con Kevin per due ragioni. Uno, avevo visto il primo film, e non sembrava che i Tre guerrieri fossero stati utilizzati alla grande. Così gli chiesi: “Succederà la stessa cosa? Perché in caso positivo non credo mi interessi”. Lui mi rispose: “No, no, no, avrà una parte importantissima”. Non molto, alla fine…

Levi approdò nell’Universo Cinematografico Marvel con Thor: The Dark World, ma la sua avventura durò poco visto che in Thor: Ragnarok il personaggio veniva ucciso da Hela.

