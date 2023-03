Zachary Levi sul futuro dopo Shazam! Furia degli dei

Durante un’intervista con Comic Book, Zachary Levi ha parlato del terremoto in casa DC e del suo futuro dopo Shazam! Furia degli dei, nei cinema tra pochi giorni.

L’attore ha sottolineato che il nuovo DCU non farà proprio tabula rasa:

È tutto ancora in corso d’opera. C’erano diverse cose che già se la cavavano bene prima che Peter e James entrassero in carica. Ci sono state molte conversazioni su come procedere, su cosa fermare e soprattutto su come farlo.

Ha poi parlato del suo rapporto con i capi dei DC Studios:

Conosco Peter da anni perché ha prodotto Shazam! e conosco James Gunn da molti più anni, abbiamo amici in comune e abbiamo preso parte a serate giochi insieme a Los Angeles. Sono stato a una sua festa di Natale e sono stato quasi scritturato per Star-Lord in Guardiani della Galassia. […] James si è battuto per me quando Peter gli ha chiesto un commento su di me. “Ehi, cosa ne pensi di Zack? Stiamo pensando a lui per Shazam!”. James gli ha detto: “Sì, prendetelo, spaccherà“.