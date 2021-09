Durante il DragonCon (via Koimoi ),ha svelato che prima di essere scelto come Shazam! c’è sempre stato un supereroe che avrebbe voluto interpretare:

Come spiegato dall’attore:

Per anni ho desiderato interpretare Deadpool, ero così invidioso di Ryan [Reynolds]… ha fatto centro con quel ruolo. Quando qualcuno fa una cosa che hai sempre voluto fare e la fa alla grande, non puoi che dire: “Complimenti, hai spaccato”. Reed Richards sarebbe bello, ma la verità è che non voglio pensare troppo a queste cose perché sono a posto così, sto alla grande. Il fatto di poter essere Captain Marvel/Shazam!/Billy Batson è grandioso, è un sogno. E ha un DNA diverso da quasi tutti gli altri supereroi.

📷 | Zachary Levi, hoje, no painel de Shazam! no #DragonCon. via instagram: @/willcallphotography pic.twitter.com/zUmzVoV25U — Portal Zachary Levi (@PortalZacLevi) September 4, 2021

Nel cast di Shazam 2! Fury of the God ci saranno Zachary Levi, Asher Angel, Faithe Herman, Jack Dylan Grazer, Meagan Good, Adam Brody e Djimon Hounsou. Helen Mirren è stata scelta per interpretare l’antagonista Hespera, figlia di Atlas, assieme a Lucy Liu.

Sulla storia si sa poco e nulla, ma i supereroi della famiglia di Shazam avranno un ruolo meno marginale questa volta.

La scena dei titoli di coda del primo film aveva preannunciato il coinvolgimento di Sivana e Mr. Mind, un verme alieno dotato di super-intelligenza che è capo della Società dei Mostri del Male, ma sembra che la produzione per il sequel abbia preferito concentrarsi sulle due antagoniste Kalypso e Hespera, due sorelle interpretate da Helen Mirren e Lucy Liu.

Vi ricordiamo che la pellicola uscirà il 2 giugno 2023.

Cosa ne pensate di Shazam! Fury of the Gods e quanto attendete la pellicola DC Comics prodotta dalla Warner Bros? Diteci la vostra nei commenti qua sotto in calce all’articolo!