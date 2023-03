Zachary Levi ringrazia il suo percorso in terapia se ha ottenuto il ruolo di Shazam!

Durante un’ospitata al Tonight Show Starring Jimmy Fallon per promuovere Shazam! Furia degli dei, Zachary Levi ha confessato di non essere stato sempre favorevole a ottenere un ruolo nell’Universo DC. Prima di diventare Shazam!, infatti, l’attore stava affrontando un periodo molto buio, a tal punto da decidere di chiudere con i provini per un po’.

“Un mese e mezzo dopo mi sono ritrovato ad andare in terapia, è stata incredibilmente intensa, salvavita, e mi ha aiutato ad amarmi per la prima volta nella vita, è stata una svolta incredibile” ha spiegato l’attore.

Levi decise così, su pressione dei suoi agenti, di accettare di fare un provino per un ruolo secondario in Shazam! e fu allora che ai piani alti arrivò un altro tipo proposta:

Nel giro di una settimana passai dal provino per un altro ruolo alla possibilità di interpretare Shazam.

Levi prese così un volo per Los Angeles, fece un secondo provino e ottenne un’offerta per il ruolo:

È indicativo del fatto che quando ci si impegna a guarire e si aiutano gli altri a fare lo stesso, succedono cose belle. La mia vita ha avuto una benedizione in quel momento.

Trovate tutte le informazioni su Shazam! 2 con Zachary Levi nella nostra scheda: il film è arrivato in Italia il 16 marzo.

