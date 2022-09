Zac Efron è andato in depressione dopo l’allenamento per Baywatch: “Mi ha distrutto, prendevo dei potenti diuretici”

In una lunga intervista con Men’s Health, Zac Efron è tornato a parlare di Baywatch e dell’effetto che hanno avuto la dieta e l’allenamento sul suo fisico.

“L’aspetto che ho in Baywatch non è qualcosa di raggiungibile. L’acqua nella pelle è troppo poca, il corpo sembra finito, sembra digitale. E per farlo mi è servito il Lasix, che è un potente diuretico” ha ammesso l’attore. “Non voglio più farlo, preferisco avere 2-3% di massa grassa in più“.

Oltre ai diuretici, Efron si allenava costantemente e mangiava gli stessi tre pasti al giorno. Per di più, non dormiva abbastanza: se le riprese finivano a mezzanotte, andava comunque ad allenarsi alle quattro del mattino.

Inutile dire che la cosa ha avuto un effetto profondo su di lui:

Iniziai a soffrire di insonnia, e finii in depressione, fu molto brutto per molto tempo. Quell’esperienza mi ha distrutto, ho fatto molta fatica a ritrovare il mio equilibrio. Mi hanno detto che la causa è stata prendere troppi diuretici per un tempo troppo prolungato, e mi ha creato problemi.

Sei mesi dopo la fine delle riprese, ha ammesso, ha cominciato a sentirsi meglio.