Zack & Miri – Amore a… primo sesso, Kevin Smith ringrazia Jackass per il superamento del visto censura

In Zack & Miri – Amore a… primo sesso di Kevin Smith c’è una scena che stava per far ottenere al film un visto censura NC-17.

Si tratta del rating più severo e corrisponde al divieto assoluto ai minori di 17 anni di vedere il film. È raro che un film “accetti” questo visto censura, visto che in molti casi la produzione decide di tagliare alcune inquadrature giudicate estreme per ottenere un trattamento più favorevole, ovvero un visto R, che vieta il film ai minori non accompagnati.

È più o meno quanto accaduto a Kevin Smith per la sequenza (disponibile su Youtube) in cui un personaggio (interpretato da Jeff Anderson) si ritrova il volto ricoperto di… feci. La sequenze indusse l’MPAA ad attribuire un NC-17 al film, ma durante la fase di ricorso il regista e attore fece riferimento a Jackass Number Two per far volgere la situazione a suo favore:

Nel film – aveva sostenuto davanti alla commissione – accadeva un episodio simile ma con feci vere: “Lì era tutto vero e quel film era classificato come R“. A quel punto la commissione fece marcia indietro, assecondando la richiesta di Smith.

Il dato curioso, come raccontato da Steve-O (apparso in Jackass) a Smith, è che sebbene ci fossero effettivamente delle feci sul set di Jackass, nessuno ne è mai veramente entrato in contatto: “Fortuna che non ero presente lì con te“.