ha condiviso, su Vero, il primo artwork di, la pellicola fantascientifica che dirigerà prossimamente in esclusiva per Netflix e che ha anche sceneggiato insieme a Shay Hatten (sceneggiatore di Army of the dead) e Kurt Johnstag (che scrisse 300).

La trama ufficiale di quello che si preannuncia già come un vero e proprio kolossal non è stata rivelata: sappiamo però che tutto ha inizio nel momento in cui una pacifica colonia sul limitare della galassia viene minacciata dagli eserciti di un tiranno noto col nome di Balisarius. Le persone, disperate, inviano una giovane donna con un passato alquanto misterioso a cercare guerrieri da pianeti limitrofi per combattere i loro nemici. Sappiamo anche che Zack Snyder ha già trovato la sua protagonista: Sofia Boutella. L’attrice ha esordito al cinema in StreetDance 2 e l’abbiamo poi ritrovata in Kingsman – Secret Service e La Mummia.

Qualche settimana fa il regista, parlando di Rebel Moon, ha potuto solleticare l’attenzione dei fan promettendo un film altamente spettacolare spiegando che Rebel Moon sarà come la versione “sotto steroidi” della sequenza prologo de L’Uomo d’Acciaio ambientata su Krypton (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Presumibilmente, e la condivisione fatta da Zack Snyder sembra una conferma di ciò anche tenendo conto del testo che accompagna l’immagine, Rebel Moon si trova ancora nella fase di pre-produzione. Stando a un rumour approdato in rete un po’ di tempo fa, le riprese del blockbuster dovrebbero partire all’inizio di marzo presso la contea di Inyo, California. La lavorazione, sempre secondo la voce in questione, si protrarrà fino al termine di agosto (si parla quindi di ben sei mesi di riprese). La contea di Inyo è quella che ospita il parco della Valle della Morte che ha già fatto da sfondo ad alcuni film leggendari come Star Wars e Zabriskie Point.

