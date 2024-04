Zack Snyder ha parlato dei suoi piani originali per il personaggio di Wonder Woman, svelando i dettagli di quello che aveva concepito come un prequel intitolato Wonder Woman 1854.

Durante un’intervista con Empire, il regista ha condiviso le sue intenzioni iniziali, ovvero mostrare Wonder Woman che diceva addio a Themyscira per andare in cerca di Ares:

La mia idea era di mostrarla in giro per il mondo in cerca di Ares, sarebbe andata in qualunque posto ci fosse un conflitto. In battaglia avrebbe trovato degli amanti, dei guerrieri, che sarebbero invecchiati, mentre lei no, perché è immortale. Sarebbero stati i suoi amanti per dieci anni o magari sarebbero morti in battaglia, e sarebbero stati tristi nel notare le attenzioni di lei verso altri soldati pensando: “Oh, mi sta sostituendo”. Ma tutti quegli uomini erano guerrieri leali che aveva trovato sul campo di battaglia in tutto il mondo. Abbiamo discusso della possibilità che trovasse Steve Trevor in Crimea.

La storia non si è mai effettivamente materializzata:

Non è mai stata una sceneggiatura, ma ne abbiamo parlato così tanto che ha comunque preso vita a modo suo.

La storia di Wonder Woman è stata portata al cinema da Patty Jenkins in due film, mentre sembra non ci sia spazio per lei nel nuovo DC Universe di James Gunn e Peter Safran.

Cosa ne pensate delle parole di Zack Snyder? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

BadTaste è anche su TikTok!

Classifiche consigliate