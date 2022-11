È un periodo decisamente dinamico e ricco di rivoluzioni per gli adattamenti cinematografici delle proprietà intellettuali della DC Comics, ma, a quanto pare, nonostante i cambi al vertice e la nascita dell’etichetta DC Studios, Zack Snyder non è sulla strada del ritorno e, al momento, non c’è nulla che indichi un suo possibile ritorno alla regia di un cinecomic di Superman and co.

Zack Snyder ha discusso della cosa in un Q&A – che trovate su Twitter più in basso nello spazio dedicato alla fonte della news – e quando gli viene chiesto se esista la possibilità di un suo ritorno “in casa DC Comics” dice:

Per quanto ne so – che è molto poco per inciso – sto facendo le mie cose, nessuno mi ha telefonato per parlarne, per cui mi limito ad augurare loro tutto il meglio sperando che facciano dei film validi.

Insomma, pare proprio che il regista continuerà a lavorare ai progetti che ha in ballo con Netflix. D’altronde fra le due parti del fantascientifico Rebel Moon e il prosieguo della saga di Army of the Dead gli impegni non mancano.

Qua sotto potete vedere – o rivedere – le nostre interviste realizzate nel 2021 con Zack Snyder, quella fatta in occasione dell’uscita della Snyder Cut e quella fatta al junket di Army of the Dead:

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

FONTE: Twitter