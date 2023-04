Come noto, dal 28 aprile al 30 aprile si terrà Full Circle, una tre giorni organizzata da Zack Snyder per riportare al cinema i suoi tre film girati per la DC: L’Uomo d’Acciaio, Batman v Superman: Dawn of Justice e Zack Snyder’s Justice League.

Per la promozione dell’evento, il regista ha iniziato a condividere con i fan su Vero dei posati inediti dei personaggi dei suoi film, come potete vedere a seguire.

Gli scatti, come di consueto, sono stati realizzati dal collega e amico del regista Clay Enos:

