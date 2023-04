Oramai ci siamo: dal 28 aprile al 30 aprile si terrà Full Circle, una tre giorni organizzata da Zack Snyder per riportare al cinema i suoi tre film girati per la DC: L’Uomo d’Acciaio, Batman v Superman: Dawn of Justice e Zack Snyder’s Justice League.

Per promuovere l’evento il regista ha pubblicato su Vero alcuni scatti inediti dai servizi fotografici dei suoi film invitando i fan a lasciare delle domande sotto ai post.

Nelle foto notiamo ad esempio Iris West e Batman in versione “incubo”.

Ha inoltre mostrato uno scatto da alcune “prove tecniche” di proiezione:

